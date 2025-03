Nieuwe DLC in aantocht voor Bō: Path of the Teal Lotus

Vorig jaar juli verscheen de handgetekende platformer Bō: Path of the Teal Lotus voor de Nintendo Switch. Gisteravond tijdens de Humble Games Showcase 2025 kondigden uitgever Humble Games en ontwikkelaar Squid Shock Studios nieuwe DLC aan. De Tanuki Kabuki DLC komt beschikbaar als een content update voor alle eigenaren van de game. Wanneer de DLC te downloaden gaat zijn op de Nintendo Switch is nog niet duidelijk. De releasedatum wordt op een later moment bekendgemaakt.

Wat mogen we van de Tanuki Kabuki DLC verwachten? Daar hebben Humble Games en Squid Shock Studios nog niets over losgelaten. Wel is er tijdens de showcase een trailer gedeeld, dus bekijk die vooral onderaan dit bericht.

Voor wie de game nog niet kent: Bō: Path of the Teal Lotus is een 2,5D side-scrolling actie-platformer met metroidvania-elementen. Je speelt als het bloesem-achtige wezentje Bō. Je bent neergedaald uit de hemel omdat je een belangrijke rol moet spelen in een eeuwenoud ritueel. Door gebruik te maken van de verschillende functies van je staf, beweeg je je langzaam door de prachtige op Japanse folklore geïnspireerde wereld. Ga op ontdekkingstocht in een spookachtige wereld vol mysterieuze vrienden én vijanden. Een beetje behendigheid is geen overbodige luxe!

