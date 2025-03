Dave the Diver x Like A Dragon DLC heeft releasedatum

Indiehit Dave the Diver heeft inmiddels al diverse crossovers op zijn naam staan, en kan daar binnenkort eentje aan toevoegen. Op 10 april komt de Like A Dragon DLC uit: Ichiban’s Holiday. Dat heeft MINKTROCKET aangekondigd. Hoewel we al wisten dat de DLC in april zou uitkomen, was er nog geen exacte datum bekend. Als opfrisser kun je hieronder de aankondigingstrailer bekijken:

Ichiban en de Like A Dragon-games kennen we natuurlijk van de Yakuza-games voor de PlayStation. Aangezien die games zich onder andere kenmerken door een flinke dosis geweld en knokpartijen, dus het is wellicht niet verrassend dat deze DLC wat gewelddadiger oogt dan we normaal van Dave the Diver gewend zijn. De trailer laat in ieder geval zien dat het er iets intenser aan toe gaat in het restaurant en de onderwaterwereld van onze Dave!

Wie het over crossovers heeft, heeft het over Dave the Diver. Voorafgaande aan deze Like A Dragon DLC waren er ook al crossovers met Godzilla en indiegame Dredge. Maar andersom is Dave ook goed vertegenwoordigd – zo is hij te vinden in een van de Friends of Jimbo Packs van Balatro. Niet zo gek, aangezien Dave the Diver een grote popularitet kent sinds zijn release.