Mechborn aangekondigd voor de Nintendo Switch 2

Uitgever Curve Games en ontwikkelaar Turtle Juice hebben vandaag Mechborn aangekondigd, een roguelike deckbuilder game waarin je de aarde moet beschermen tegen Kaiju’s. Naast dat de game op andere platformen verschijnt staat hij ook gepland voor release op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Wel zullen we nog even op de titel moeten wachten. Hij verschijnt namelijk pas in het laatste kwartaal van dit jaar. Iedereen die benieuwd is naar deze game kan hieronder in ieder geval alvast de trailer bekijken.

Mechborn is een roguelike deckbuilder game die probeert het gevoel van de klassieke jaren 90 mech anime met Griekse myologie te combineren. In de game zul jij de aarde moeten beschermen tegen de Kaiju. Deze enorme wezens vallen de aarde en zijn koloniën aan. Om dat te doen heeft TITANCORE de ‘Mechborn’ ontwikkelt. Dit zijn elite piloten die sterk genoeg zijn om het heftige ‘Mech-synchronization’ proces te overleven. Tot op 12 unieke piloten kunnen er worden vrijgespeeld, elk met hun eigen achtergronden en vaardigheden.

Unlock verschillende onderdelen voor de mechs en verzamel deze in een zelfgebouwd deck. Met dit deck ga je vervolgens de strijd aan in drie unieke en verschillende werelden. Mechborn gebruikt hiervoor niet een traditionele hand met kaarten die je speelt, maar een ‘Conveyor Belt’. Hierin zitten aan het begin van een gevecht zeven kaarten. Na elke gespeelde kaart verschijnt er een nieuwe. Plaats Support kaarten om nieuwe vaardigheden vrij te spelen en combineer deze met de vaardigheden van je piloot om de meest waanzinnige combo’s te maken.