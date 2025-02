Krijg een Rotom Phone Case in Scarlet & Violet en meer events op komst

Krijg een Rotom Phone Case in Scarlet & Violet en meer events...

Pokémon Scarlet & Violet krijgen weer wat events de komende tijd. Zo kunnen alle spelers vanaf nu een speciale Rotom Phone Case ontvangen. Hiervoor moet je bij Mystery Gift in het spel één van twee codes invullen. Voor ieder spel is er een aparte code en krijg je ook een ander hoesje. Voor de Scarlet Case heb je SB00KC0VER nodig en voor de Violet Case heb je VB00KC0VER nodig (de code maakt gebruik van nul en niet de letter O). De Scarlet Case is alleen voor Pokémon Scarlet en de Violet Case voor Violet.

Daarnaast zullen er mass outbreaks in de game voorkomen die focussen op Pokémon in de kleuren rood, groen en blauw. Deze outbreaks zullen tussen 28 februari om 01:00 tot en met 21 maart 00:59 beschikbaar zijn.

Verder zullen er nog verschillende Tera Raid gevechten komen de komende tijd. Hierbij heb je de kans om speciale versies van Meowscarada, Skeledirge en Quaquaval te vangen. Per Pokémon kun je ze maar één keer vangen tijdens het evenement. Deze komen ook niet allemaal gelijktijdig. De exacte momenten zijn als volgt:

Meowscarada – 28 februari vanaf 01:00 tot en met 7 maart 00:59

Skeledirge – 7 maart vanaf 01:00 tot en met 13 maart 00:59

Quaquaval – 14 maart vanaf 01:00 tot en met 20 maart 00:59

Tot slot heeft het bedrijf nog nieuwe Mightiest Mark Tera Raids geteased. Een moment is hier nog niet voor bekend, maar de afbeelding toonde in elk geval sterke Pokémon als Dragapult, Garchomp, Metagross en Hydreigon.