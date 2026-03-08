Lush komt met nieuwe line-up producten voor The Super Mario Galaxy Movie

Misschien weet je het nog wel, drie jaar geleden bracht Lush een speciale lijn aan producten uit voor de eerste Mario-film. Lush is een bekend bedrijf wat verse handgemaakte cosmeticaproducten maakt. De producten zijn niet goedkoop, maar vrij van allerlei ongezonde chemicaliën. Vorige keer was de line-up nog redelijk klein, maar dit jaar gaan ze flink los met terugkerende producten, maar ook gloednieuwe. De producten moeten vanaf 10 maart in de winkel liggen en online te koop zijn.

Voor onder de douce en in bad

Om te beginnen komen de Mario & Luigi Shower Gels terug. Deze producten zaten al in de vorige lijn, maar komen nu dus terug. Helaas zijn deze beide alleen in de 250g maat te krijgen waardoor je € 23,00 kwijt bent. De Mario-versie ruikt een soort van naar cola en die van Luigi naar appel.

Er is ook een nieuwe shower gel, de Protect the Galaxy Shower Gel. Deze is in vier opties te krijgen. De maten zijn: 100g, 250g, 500g en deze worden respectievelijk verkocht voor € 12,50, € 26,00 en € 40,00. Volgens Lush moet die ruiken naar blauwe bes, appel en kamille. Er is nog meer voor onder de douce. Tot slot heb je voor € 16,50 nog de Lumas Shower Jelly. Deze gelei ruikt naar grapefruit en frambozen, en bevat bovendien Lumas

Voor in bad zijn er ook twee opties. Allereerst heb je de Yellow Luma Bubble Bar voor € 10,00. Deze zeep zorgt voor flinke bubbels in je bad en heeft een perzik geur. De tweede is de Yoshi Egg Bath Bomb. Deze kost € 14,00 en hoewel de geur niet onthuld is, zorgt dit bruisende ei voor een verrassing. In het ei zit namelijk één van vier shower gummies (Coin, Fire Flower, Ice Flower of Mushroom). Dit doet denken aan het ?-Block van vorige keer die een random power-up zeepje bevatte.

Koninklijke lippen en lichaam

Voor het verzorgen van je lippen zijn er twee mogelijkheden. Zo is er een lip scrub en een lip jelly. Alle producten zijn gemaakt rondom Princess Rosalina en Princess Peach. De Princess Rosalina Lip Scrub is te koop voor € 9,50 en heeft een geur op basis van onder andere citroen mirte en davana. Als je liever de lip jelly hebt, dan heb je voor € 12,00 de Princess Peach Lip Jelly welke een geur heeft op basis van wilde sinaasappel.

Voor je lichaam kun je voor € 15,00 de Princess Power Body Balm krijgen. Deze body balm is een blok die bestaat uit twee delen. Een perzik geur stuk met glitters voor Princess Peach en stuk dat naar blauwe bes ruikt. Deze tweede kant is voor Princess Rosalina. Je kunt ze mixen, maar ook door midden breken voor ze los te gebruiken. Heb je liever een body spray? Voor € 45,00 kun je de Princess Rosalina Body Spray kopen. Deze ruikt naar blauwe bes en apple met hinten van kamille.

Tot slot is er nog een stuk zeep in de vorm van Peach’s kroon. Deze zal waarschijnlijk voor € 9,50 te koop zijn. Deze ruikt naar wilde sinaasappel en buchu. De prijs is onzeker aangezien het persbericht met euro prijzen deze niet uitlegt, maar het een tweede keer een lip scrub genoemd wordt. Een UK Instagram-bericht zet echter dat die acht pond gaat kosten. Wat overeenkomt met de lip scrub.

Voor een leuke verpakking kun je nog een ?-Block kopen voor € 5,00. Dit kartonnen doosje is leuk voor een gift, maar bevat zelf verder niets.