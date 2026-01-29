Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen – Direct onthult releasedatum en hoe je eiland te laten bruisen

Na meer dan tien jaar is Tomodachi Life terug! De derde en nieuwe titel – Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen – verschijnt op 16 april voor de Nintendo Switch en de Switch 2. Tijdens de Nintendo Direct zojuist was de releasedatum misschien wel het feitje waar fans het meest op hoopten. De 20 minuten durende presentatie gaf daarnaast een overzicht van hoe je je eiland kunt laten bruisen. Laten we eens kijken!

Jij bent de baas van het eiland

Er is een eilandje in zee waar Mii-personages een zorgeloos leventje doorbrengen. Jij hebt de leiding over het eiland, dus je creëert eerst Mii-personages van iedereen die je hier wilt laten wonen. Bijvoorbeeld op basis van familie, vrienden of zelfs een personage dat op jou lijkt. Kies daarna hun persoonlijkheid en stem, en help je Mii-personages om hun leventje te leiden zoals zij dat willen. Je kunt bekijken waar ze aan denken, oplossingen vinden voor hun problemen, zien hoe ze met elkaar omgaan, ze helpen bij het vormen van vriendschappen… en meer!

Creëer Mii-personages: 2 manieren

Als ‘caretaker’ van het eiland ben jij aan zet om je Mii-personages te personaliseren. Bepaal het uiterlijk, kies een stem, maar geef ze ook typische gewoontes of laat ze geinige uitspraken doen. Het kan allemaal en jij bepaalt. Wees niet voorzichtig en experimenteer er op los. Zijn je nieuwe bewoners, familie, vrienden of misschien wel nieuwe liefdes? Jouw motto is: hoe meer bewoners, hoe beter! De game geeft je twee manieren voor het maken van je personages: je kunt kiezen voor ‘krijg hulp’, waarmee je door het beantwoorden van een aantal vragen op een personage uitkomt. Of bepaal alle details helemaal zelf (‘from scratch’). De Direct liet duidelijk blijken dat de game inclusief probeert te zijn. Jij kiest de lichaamsbouw, lengte, gender (ook non-binair is mogelijk) en meer.

Zoals dat gaat als je ergens nieuw bent komen wonen: je kent niemand. Dat geldt ook voor je bewoners. Help ze daarom een beetje en kies welke bewoners met elkaar kennismaken door ze handmatig te verplaatsen. Bepaal zelfs waarover ze kletsen. Door het kunnen intypen van een onderwerp heb je alle hierbij alle vrijheid. Babbelen over horrorfilms? Waarom niet! De in-game tijd volgt onze tijd, dus wanneer je niet speelt vermaken jouw personages zichzelf. Wie weet hangt er wel liefde in de lucht. Help je bewoners bij het aangaan van (liefdes)relaties of wie waar gaat wonen.

Tijdens het spelen zie je tekstballonnetjes boven het hoofd van je personages. Dat betekent dat ze ergens aan denken, ergens mee zitten, een vraag hebben en meer. Door erop te klikken lees je wat er in ze omgaat en kun jij vervolgens uit een aantal opties kiezen hoe de situatie een vervolg krijgt.

Wat is er allemaal op het eiland te doen?

Het eiland kent een variëteit aan winkels. Laten we ze eens langslopen:

Supermarkt: hier kun je terecht voor verschillende gerechten

Kledingboetiek: scoor hier verschillende outfits, van haute-couture tot een judopak

Nieuwsstudio: blijf op de hoogte van het eilandleven en kijk items terug wanneer je maar wil

Woonwinkel: voor al je decoratiewensen!

Marktkraam: hier kun je terecht voor allerlei verschillende items. Of koop een mysterie bag en laat je verrassen.

Fotostudio: laat de fotograaf in je los en leg hier momenten vast van jouw favoriete personages

Eilandontwerpbureau: laat je creativiteit de vrije loop en fleur je eiland op door het te decoreren met planten, bomen en bloemen. Ook kun je hier terecht voor het bouwen van huizen of andere gebouwen én het weer verplaatsen ervan. Zo kun je je hele eiland vormgeven en naar wens weer aanpassen.

Ontwerpatelier: hier kun je terecht voor het maken van huisdieren, een filmpje of het zetten van een overheerlijke koffie.

Zoals je kunt lezen is er genoeg te doen op het eiland in Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen. Dus omcirkel 16 april in je agenda. Het wachten op de komst van jouw eiland is begonnen!

Mocht je de hele Direct terug willen kijken, dat kan via de link hieronder (vanaf minuut 29).