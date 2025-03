Tomodachi Life: Living The Dream aangekondigd voor Nintendo Switch

Ja je leest het goed! Na ruim 12 jaar komt er dan eindelijk weer een nieuw deel in de Tomodachi Life-franchise. Dat heeft Nintendo vanmiddag aangekondigd tijdens hun laatste Switch 1 Nintendo Direct. De game werd aangekondigd met een korte sfeervolle trailer waarin we een goede indruk krijgen van het nieuwe eiland an haar knotsgekke taferelen. Tomodachi Life Where Dreams Come True verschijnt ergens in 2026 voor de Switch. Bekijk de trailer hieronder.

Tomodachi Life: Where Dreams Come True is een vervolg op het originele Tomodachi Life, een game die in 2013 verscheen voor de 3DS. Tomodachi Life was een lifesim waarin je met jouw Mii-personages allerlei avonturen kon beleven op een eiland. Het spel zat vol bizarre minigames waar we in dit nieuwe deel ook al de eerste tekenen van zien. Ben jij ook van plan om met dit nieuwe deel aan de slag te gaan? laat het weten in de reacties!