Shotgun Cop Man heeft mini-docu als launch trailer

Vanaf deze week is Shotgun Cop Man verkrijgbaar in de eShop. De titel en het plot doen misschien denken aan een actieverhaal geschreven door een basisscholier, maar in werkelijkheid is deze game een uitdagende platformer met wapens in de hoofdrol. Deze dienen niet alleen om je een weg door de vijanden te banen, maar ook om je door de levels te verplaatsen! De game heeft meer dan 150 levels met verschillende eindbazen, maar je kunt ook aan de slag met zelf- of door anderen gemaakte levels. En uiteraard zijn er ook verschillende uitdagingsmodi zoals ‘geen damage’ of ‘speedrun’ aanwezig. Ontwikkelaar DeadToast Entertainment en uitgever DevolverDigital vieren deze game dan ook met een lekker idiote ‘mini-documentaire’ als launchtrailer.

Het plot van Shotgun Cop Man is dat jij, de gelijknamige hoofdpersoon, Satan gaat arresteren. Niet iedereen is natuurlijk in staat zoiets te doen. Om je een beeld te geven van de persoon achter de Man, komen in de launch trailer daarom zijn ex-vrouw, zijn voormalige collega-agent en een bodyguard van Satan aan het woord. Zo blijkt Shotgun Cop Man fan van K-pop, Baldur’s Gate 3 en Groupon-uitjes. En hoewel je misschien zou verwachten dat Shotgun Cop Man Satan tot de orde wil roepen, ligt er mogelijk ook een iets minder nobele motivatie ten grondslag aan zijn missie. Laat je verrassen door deze trailer!