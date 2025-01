Metroidvania Momodora: Moonlit Farewell komt op 6 februari naar de Nintendo Switch

De metroidvania Momodora: Moonlit Farewell is al beschikbaar voor de pc, maar zojuist is bekendgemaakt dat het laatste deel uit de Momodora-serie ook naar de Nintendo Switch gaat komen. En wel al op 6 februari aanstaande. Dat lieten uitgever PLAYISM en ontwikkelaar Bombservice zojuist weten.

Momodora: Moonlit Farewell is alweer het vijfde deel uit de serie, maar pas de tweede die te spelen gaat zijn op de Nintendo Switch. De eerste drie delen zijn alleen uitgekomen voor de pc. Deel vier Momodora: Reverie Under the Moonlight is de eerste Momodora game die ook naar de Nintendo Switch kwam. En daar waren wij erg blij om gezien de goede review die het van ons kreeg. Dus hoe leuk dat het nieuwste deel binnenkort ook weer op de Switch te spelen gaat zijn.

Momodora: Moonlit Farewell speelt zich af vijf jaar na de gebeurtenissen uit deel vier. Je vergezelt Momo Reinol, de Hoge Priesteres van het dorpje Koho. Zij staat voor een goddelijke missie om haar mensen uit handen te houden van hordes demonen en hen te behoeden voor destructie. Nadat een onheilspellende bel geklonken heeft wordt Koho namelijk overspoeld met demonen. Momo krijgt van de dorpsoudste de opdracht op zoek te gaan naar de klokkeluider. De hoop is namelijk dat met het vinden van de dader het dorp weer in veiligheid gebracht kan worden. En nog belangrijker is het beschermen van de heilige Lun Boom, de bron van leven en genezing voor Koho. Verken een prachtige pixel-art wereld en versla de tegenstanders die je op je pad tegenkomt in uitdagende eindbaasgevechten. Jij bepaalt je eigen tempo in deze actieplatformer.

Nieuwsgierig geworden naar Momodora: Moonlit Farewell? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder.