Releasedatum voor Piczle Cross: Rune Factory bekendgemaakt

Na Piczle Cross: Story of Seasons werd eind september 2024 een nieuw deel in de Piczle-reeks aangekondigd: Piczle Cross: Rune Factory. Zojuist is door Rainy Fog de releasedatum van deze nieuwe puzzelgame bekendgemaakt. Vanaf 20 februari 2025 kunnen we zowel op de Nintendo Switch als de pc met het nieuwe deel aan de slag. De game ondersteunt verschillende talen waaronder Engels. Met de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer gedeeld, die kun je hieronder kunt bewonderen.

In Piczle Cross los je zogenoemde nonogrammen, oftewel Japanse puzzels of picross, op. En in dit deel van Piczle is die vaardigheid gecombineerd met het thema van Rune Factory. De game bevat meer dan 300 puzzels met verschillende kleurvariaties. Wanneer je een puzzel oplost, ontstaat er een afbeelding van iets uit Rune Factory. Hierdoor is de game een aanrader voor fans van Rune Factory. Maar ook voor wie zich een keer wil wagen aan dit type game is het een goed beginpunt. Want de game biedt voldoende hulp aan nieuwkomers. En desgewenst is er een challenge modus beschikbaar voor de doorgewinterde expert. Daarbij leer je in de Compendium meer over de personages uit Rune Factory en in de Bestiary juist meer over de monsters.

Hieronder vind je de nieuwste trailer (in het Japans). Hoe lijkt Piczle Cross: Rune Factory jou? Laat het ons weten in de reacties!