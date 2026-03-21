Minecraft Dungeons 2 komt dit najaar naar Nintendo Switch

Wie heeft er nu bezwaar tegen meer Minecraft? Wij in ieder geval niet! Vandaag hebben Xbox Game Studios, Mojang Studios en Double Eleven aangekondigd dat Minecraft Dungeons 2 dit najaar naar Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 komt. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Er zijn weinig games zo populair als Minecraft. Talloze gamers hebben zich inmiddels verloren in de eindeloze virtuele wereld waar de enige grens je eigen creativiteit is. Vijf jaar geleden verscheen er een spin-off genaamd Minecraft Dungeons, die het over een compleet andere boeg gooit. In plaats van bouwen, draait het hier om vijanden afslachten. Minecraft Dungeons 2 borduurt hierop voort. De game wordt omschreven als een action-RPG die helemaal draait om high-stakes combat en loot – heel veel loot. Bovendien wordt ons gloednieuwe locaties en vijanden beloofd! Het is tijd om de wereld te redden – alleen of met maximaal drie vrienden. Ben jij degene die dat gaat doen?

Op dit moment is er nog weinig bekend over Minecraft Dungeons 2, maar de verwachting is dat er in de komende maanden meer nieuws uit zal komen. Wij houden je op de hoogte! Ondertussen kun je uiteraard ook een kijkje nemen op de officiële website.