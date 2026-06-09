Deltarune Chapter 5 komt nog deze maand uit

Het is alweer even geleden dat Deltarune voor het eerst verscheen. In 2018 en 2021 verschenen de eerste twee hoofdstukken, vorig jaar verschenen deel drie en vier en nu komt binnenkort eindelijk het vijfde hoofdstuk. Helaas is er nog niets onthuld over de nog komende hoofdstukken.

Deltarune Chapter 5 zal op 24 juni verschijnen voor onder andere de Switch en Switch 2. Deze nieuwe content kun je gratis spelen als je het vorige gedeelte al hebt gekocht. Hoewel Toby Fox zoals altijd erg geheimzinnig doet over de content kun je er zeker van zijn dat de gameplay weer flink wat bijzondere personage, mechanics en boss fights zal krijgen.