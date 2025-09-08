Grote update voor Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

OP 30 juli verscheen Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game voor o.a. de Nintendo Switch. Helaas bleek deze game geen plezierige speelervaring en had het last van veel bugs en problemen. Deze negatieve geluiden werden snel opgepikt en er is door het team van Weta Workshop hard gewerkt om de problemen te verhelpen. Daarom is er nu ook een grote update melden de makers via X:

🌻A new patch is out for Nintendo Switch, PlayStation 5 and Xbox Series X|S, with fixes including:



🌱 Save file stability on Switch

🥬 Spinach seeds on Switch

🏡 Waking up under your home

🪵 Stuttering and crashing



🥔 You can find the full patch notes on our Discord:… pic.twitter.com/z2D9zL7rQA — Tales of the Shire (@talesoftheshire) September 5, 2025

Heb jij de game aangeschaft dan zul je blij zijn te lezen dat deze patch veel zo niet alle issues aanpakt. Het verbetert de prestaties, het opslaan van je voortgang gaat vanaf nu stabieler en de haperingen en spontane crashes tijdens het spelen zijn hiermee verleden tijd. Daarnaast zijn er tal van andere bugfixes doorgevoerd. De volledige patchnotes zijn te lezen op de Discord-server van de game. De link vind je in het X-bericht hierboven. Het is nogal een lijst, dus dat lijkt veelbelovend. Hopelijk pakt het echt alle problemen aan waardoor jij weer kunt genieten van dit cozy avontuur!

Voor wie nog onbekend is met deze titel: in Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game kruip je in de huid van jouw eigen Hobbit, die leeft in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere jouw eigen Hobbit-hol versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ook krijg je de taak om vruchten en kruiden te verzamelen, waarmee je vervolgens weer verschillende gerechten kunt bereiden. Zo zet je voor je dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.