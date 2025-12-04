MIO: Memories in Orbit alleen nog naar Switch 2, releasedatum bekend

Er is nieuwe informatie bekend over MIO: Memories in Orbit. Deze metroidvania werd vorig jaar juni aangekondigd in een Nintendo Direct, waar het werd aangekondigd voor de Switch en Switch 2. Oorspronkelijk werd het aangekondigd voor dit jaar, maar we weten nu dat het dat net niet gaat halen. Door middel van een nieuwe trailer weten we namelijk dat de game op 20 januari 2026 verschijnt. In deze trailer wordt ook duidelijk dat de Switch-versie die aangekondigd was geschrapt lijkt, de game staat alleen nog aangekondigd voor de Switch 2. De trailer kun je hieronder bekijken. Wij mochten de game eerder dit jaar al eens proberen. Benieuwd naar onze ervaringen? Die kun je hier lezen.

In MIO: Memories in Orbit speel je titelpersonage MIO, een behendige androïde met speciale vaardigheden. MIO is ontwaakt in een enorm ruimteschip die volledige verlaten is afgezien van planten en losgeslagen machines. Het is aan jou de taak om je een weg te banen door dit schip om te zorgen dat het niet vernietigd wordt. De game is een 2D Metroidvania die duidelijk de behendigheid van de speler gaat testen. Met meer dan 30 vijanden en 15 eindbazen heb je als speler genoeg te doen. Dankzij modifiers die je vrij kunt spelen kun je MIO bovendien aanpassen naar jouw eigen stijl.