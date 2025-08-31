[Preview] Mio: Memories in Orbit – sfeervol, maar zeer uitdagend

Mio: Memories in Orbit staat al sinds de aankondiging op mijn lijstje. De game zag er tijdens de aankondiging prachtig uit en ik ben sinds Metroid Dread best wel een fan van metroidvanias geworden. Nu is er al een demo op Steam, maar tijdens gamescom kreeg ik de mogelijkheid om de game te spelen in een later gedeelte van het verhaal. En het was zeker een goede ervaring.

The Vessel is een prachtige levendige wereld

In Mio: Memories in Orbit speel je als een robot genaamd Mio. Jouw doel is om The Vessel, een ruimteschip te verkennen en te zorgen dat die weer hersteld wordt. Het grote ruimteschip is namelijk in de problemen gekomen, de AI-verzorgers, de Pearls, werken niet meer en het wordt nu overlopen door corrupte machines. Alleen jij kunt er voor zorgen dat het schip weer veilig wordt.

Die wereld klinkt misschien als de zoveelste edities van: gestrand in de ruimte met kwaadaardige robots, maar zo voelt het totaal niet. De wereld ziet er prachtig uit met handgetekende visuals. Naast de machines zijn er verschillende soorten planten gaan groeien (waaronder gevaarlijke planten).

In mijn tijd met het spel heb ik al verschillende unieke vijanden gezien en een erg unieke boss. Zo werd ik in een kamer opgesloten door een deur die onder andere kon teleporteren. Hier heb ik ook meteen een bug gevonden, hij was namelijk een poging een tijd onzichtbaar. De asset leek gewoonweg niet te laden. Natuurlijk is het waarschijnlijk dat zulke problemen opgelost worden voor release.

Metroidvania maar met unieke gameplay

De game is in de kern een klassieke metroidvania. Paden die je nog niet kunt doorlopen doordat je krachten mist en die kun je stukje bij beetje vrijspelen. De demo was al enkele uren in het spel en dus had ik al wat krachten, al weet ik niet exact welke vrijgespeeld waren en waar je mee begint. De main mechanic is echter al een unieke ervaring. Door een soort haar te gebruiken kun je tegen oppervlaktes kleven en klimmen langs die oppervlakten. Deze manier van bewegen heb ik in een metroidvania niet eerder gehad en zorgde voor een unieke gameplay en puzzels. Zo kun je het gebruiken om nieuwe paden te bewandelen, vijanden te ontwijken en gevaarlijke obstakels te ontwijken. Je kunt het niet eeuwig gebruiken. Je hebt steeds een energiebalk die weer oplaadt als je de grond raakt. Het is een bijzondere mechanic en ik hoop dat verder in het spel er meer bijzondere gameplay elementen zullen voorkomen.

Voorlopige conclusie

Mio: Memories in Orbit mag zeker nog wel wat finetuning hebben, maar dat is ook niet gek voor een gamescom demo. De mechanics zitten goed in elkaar en het heeft wat unieke elementen. Het klimmen door middel van je haar is een uitstekende kernmechanic om te hebben. Ik begon de game al wat verder in de verhaallijn dus ik had al wat gameplay elementen vrijgespeeld, maar het is nog even afwachten hoe divers de gameplay op langere termijn zal zijn. De prachtige wereld is in elk geval uitnodigend, dus als de gameplay divers kan blijven én de game goed draait, wordt dit zeker een topper.

Mocht je de game zelf willen proberen, het begin van de game is als een demo op Steam beschikbaar.