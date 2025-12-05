Westerse fysieke release aangekondigd voor Shuten Order – Nintendo Switch én Switch 2

Op 5 september verscheen het multi-genre-avontuur Shuten Order voor de Nintendo Switch. Maar daar bleef het niet bij, want op 27 november kwam er ook een digitale Switch 2-editie. Fans die graag een fysieke versie wilden aanschaffen konden een Aziatische versie importeren. Maar dat blijkt niet meer nodig! Want Spike Chunsoft onthult dat er in het Westen ook fysieke versies uit gaan komen, zowel voor de Nintendo Switch als de Switch 2. De kers op de taart voor Switch 2-eigenaren is dat de game volledig op de cartridge staat. Een precieze releasedatum is er nog niet, wel weten we dat het ergens in de lente van 2026 zal zijn. Uitgever Reef Entertainment gaat de fysieke uitgaves voor Europa verzorgen.

Waar gaat Shuten Order over?

Shuten Order is een ‘multi-genre’-game dat zich centreert rond een spannend verhaal vol mysterie en intrige. In de lijn van de Danganronpa-spellen is de inzet in Shuten Order hoog: het einde van de mensheid is in zicht. Maar dat is misschien nog wel het minst vreemde. Jij speelt namelijk Rei Shimobe, de ‘herrezen’ versie van de vermoorde oprichter van religieuze organisatie Shuten Order. Deze orde is zo populair dat het zelfs een eigen staat heeft gesticht: Shuten. Maar jouw wederopstanding is niet goed gegaan. Niet alleen ben je je herinneringen kwijt, maar je hebt ook nog maar vier dagen te leven. Gelukkig verschijnen er als geroepen twee ‘engelen’ die je de oplossing op een presenteerblaadje aanbieden. Als jij achterhaalt wie jouw oorspronkelijke zelf heeft vermoord, dan zal je reïncarnatie volmaakt worden. Dat wordt aanpoten dus…

Als je nieuwsgierig bent naar deze game lees dan vooral onze review. Wij vinden het namelijk een pareltje. Je vindt de review hier!