Misc. A Tiny Tale brengt een prachtig avontuur naar de Switch

Ontwikkelaar Tinyware Games heeft Misc. A Tiny Tale aangekondigd. Deze game zal in 2025 naar de Nintendo Switch en pc via Steam komen. Mocht de titel je bekend voorkomen, dan kan dat goed kloppen. De game werd in 2020 al onthuld, maar miste zijn geplande release in 2022. In onderstaande trailer kan je zien hoe deze game opnieuw is aangekondigd.

In Misc. A Tiny Tale ga je op avontuur met twee robotjes, Buddy en Bag Boy. Tijdens hun reis komen ze vele alledaagse voorwerpen tegen en moeten ze puzzels oplossen. Door onder andere munten en vuil op te rapen help je anderen. En je maakt natuurlijk de wereld een stukje mooier.

Ben jij klaar voor een hartverwarmende avontuur in deze 3D-platformer? Laat het ons weten in de reacties!