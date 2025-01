Team Cadeaus wint Splatoon 3’s FrostyFest

Afgelopen weekend vond FrostyFest plaats in Splatoon 3. Dit Splatfest hulde alles in winterse sferen en zette spelers aan het denken over een belangrijke vraag. Iedere deelnemers moest kiezen voor een team om voor te strijden. De vraag met drie teams als antwoorden luidt: “Wat maakt jou het gelukkigst? Geld, ervaringen of cadeaus?” Inmiddels is de strijd over en is de uitslag bekend. Lees snel verder en ontdek welk team heeft gewonnen!

Op de zaterdag met de start van FrostFest in Splatoon 3 werd al onthuld welk team de opwarmfase had gewonnen. Team Cadeaus ging met een kleine voorsprong met de winst ervandoor. Daarna volgde een grote strijd in Open, Pro en Driekleurengevecht. Nu de strijd over is, is het tijd om ook de winnaars van die categorieën uit te roepen. Maar eerst is het tijd om te kijken welk team de meeste stemmen heeft binnengesleept. Team Geld won met grote voorsprong en dat was ook gelijk de laatste categorie die dat team won. Team Ervaringen won ook een categorie: Pro. De overige twee, Open en Driekleurengevecht, gingen beide naar team Cadeaus. Dat maakt als alle punten zijn opgeteld dat team Cadeaus de winnaar is van dit Splatfest!

De uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Geld 33,87% 45p

Ervaringen 31,44%

Cadeaus 34,69% 90p

Stemmen

Geld 44,27% 70p

Ervaringen 24,57%

Cadeaus 31,16% 35p

Open

Geld 33,28% 60p

Ervaringen 32,77%

Cadeaus 33,95% 120p

Pro

Geld 33,26%

Ervaringen 33,40% 120p

Cadeaus 33,34% 60p

Driekleurengevecht

Geld 32,37%

Ervaringen 32,49% 90p

Cadeaus 35,14% 180p

Puntentotaal

Geld 175p

Ervaringen 210p

Cadeaus 485p

De superzeeslakken voor je deelname aan FrostyFest zijn nu te claimen door Splatoon 3 op te starten. Voor welk team heb jij gestreden? Laat het ons weten in de reacties!