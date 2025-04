MMORPG Puzkin aangekondigd voor Switch 1 & 2, een game voor de hele familie

Tokkun Studio heeft een nieuw project aangekondigd met de naam Puzkin: Magnetic Odyssey. De game is een cross-platform sandbox MMORPG, welke wordt ontwikkelt als een familie vriendelijke RPG. De game is ‘van de grond op bedacht om de veiligste en creatiefste online omgeving te bieden voor het gehele gezin’. En daar zitten behoorlijk wat creatieve geesten achter. Onder andere oud art-directors van Monster Hunter Rise, Paper Mario: The Origami King en Final Fantasy XII-XV werken mee aan de game. Uiteindelijk zal de game een uniek vecht systeem bevatten, de mogelijkheid om gebouwen te bouwen, een quest systeem waarbij je de wereld gaat ontdekken, de mogelijkheid om winkels te maken en meer. Benieuwd geworden naar deze game? Een trailer kun je hieronder bekijken. Het project is momenteel te steunen door middel ban Kickstarter: mocht je daar geïnteresseerd in zijn kun je hier kijken.

Wat voor game is Puzkin: Magnetic Oddyssey?

In Puzkin: Magnetic Oddyssey staat samenwerking centraal. Het spelt zich af in een prachtig kleurrijke en magische wereld, waarin magnetische energie de balans houd tussen de natuur en wezens genaamd Puzzies. Spelers spelen uitverkorenen kinderen die dit mysterieuze land verkennen en de balans in evenwicht proberen te houden. Dit doen ze door epische avonturen aan te gaan en samen te werken met anderen. De game probeert een zo vriendelijk mogelijke omgeving neer te zetten voor het hele gezin: zo is het mogelijk om samen gebouwen te bouwen, Puzzy’s te vangen en je superkrachten te gebruiken. Ook staat samenwerking centraal door bijvoorbeeld community challenges, waarbij men samen een plek moet verdedigen of een kerker moet verkennen.

Je kunt hiervoor alleen geen chat gebruiken: chat, video of audio gebruiken van buitenaf is niet mogelijk in de game. In plaats daarvan bestaat er een uniek systeem van tags, interactieve speech bubbles en emotes. De game zou hierdoor geschikt zijn voor de leeftijden 8 – 50.