Ninja Party aangekondigd voor Nintendo Switch en Switch 2

Op 3 maart heeft Nekki hun nieuwste game Ninja Party onthuld, een free-to-play parkour actiegame die naar de switch komt. Nu hebben ze ook angekondidgd dat de game naar de Switch 2 komt. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar fans kunnen zich alvast opmaken voor snelle, chaotische ninja-actie met vrienden of solo.

In Ninja Party neem je het op tegen anderen in dynamische arena’s. Ren over muren, ontwijk vallen en gebruik alles wat je kunt vinden als wapen—van traditionele katanas tot een koekenpan. Word je uitgeschakeld? Geen probleem, je springt direct weer terug in de actie. Tot 12 spelers strijden om de titel van beste ninja in een party royale-modus waarbij elke ronde spelers afvallen. Of werk samen in teams van drie en probeer als ninja-clan te winnen. Je kunt skins verzamelen en upgraden om je eigen stijl te creëren.

Zin om de beste ninja te worden? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!