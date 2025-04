Spine komt naar de Nintendo Switch 2

Nekki heeft vandaag bekendgemaakt dat hun nieuwe game Spine in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch 2. Hoewel een exacte releasedatum nog niet is gedeeld, belooft deze actiegame nu al een visueel spektakel te worden.

Spine is een singleplayer gun fu-actiegame die draait om intense gevechten van dichtbij, geïnspireerd door actiefilms. Spelers kruipen in de huid van Redline, een rebelse street artist in een cyberpunkwereld die op zoek is naar haar ontvoerde broer. Ze staat er niet alleen voor: aan haar zijde vecht Spine, een sentient gevechtsimplantaat met een eigen wil. De game combineert dynamische camerahoeken en vloeiende gevechtsanimaties om elk gevecht aan te laten voelen als een scène uit een spectaculaire actiefilm. Gevechten zijn een mix van stijlvolle vuurgevechten en brute melee-actie, waarbij je als speler volledige vrijheid hebt om je eigen ritme en stijl te bepalen. De wereld van Spine is doordrenkt van cyberpunk sfeer, met glanzende metropolen, vervallen achterbuurten en een beklemmend regime dat door kunstmatige intelligentie wordt gecontroleerd. Terwijl Redline en haar AI-partner zich een weg vechten door deze dystopische samenleving, ontvouwt zich een meeslepend verhaal waarin elke confrontatie de wereld om hen heen verandert.

Ben jij klaar om jouw eigen actiefilm te beleven op de Nintendo Switch of Switch 2? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!