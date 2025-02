Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered aangekondigd voor de Switch

Bandai Namco heeft aangegeven dat Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered onderweg is naar de Nintendo Switch. De game is van origine een PS Vita titel, en is nooit uitgegeven buiten Japan. Dat betekent dus niet alleen dat de game voor het eerst in het Engels uitkomt, maar ook dat het de eerste keer is dat het op een Nintendo console verschijnt. Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered verschijnt op 22 mei op de Nintendo Switch. Benieuwd naar deze titel? Bandai Namco heeft om de aankondiging te vieren wel alvast een trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered wordt jij een piloot in de turbulente wereld van Mobile Suit Gundam SEED. Beleef legendarische momenten uit Mobile Suit Gundam SEED en Mobile Suit Gundam SEED Destiny, waarin jij nu het roer in handen hebt. Kies voor welke factie je wilt spelen, de Earth Alliance Forces, ZAFT of de Archangel en voltooi missies samen met alle bekende piloten en Mobile Suits uit de serie. Bestuur meer dan 100 Mobile Suits, waarbij je voor gevechten je Suits kunt upgraden en klaar kunt stomen voor de intense gevechten. In deze Remastered versie is dat nu makkelijker dan ooit, met een verbeterd menu en makkelijke navigatie. Verder zijn voor deze versie natuurlijk de graphics verbeterd en zijn er nieuwe lock-on modussen en controller settings om de game klaar te maken voor de Nintendo Switch.