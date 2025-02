Fantasy Life i krijgt fysieke release in Japan met Engelse ondersteuning

Goed nieuws voor fans van Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. De game krijgt een fysieke release in Japan en pre-orders zijn nu geopend. Hoewel er eerder plannen leken te zijn voor een fysieke versie in Europa, is die release geschrapt. Dat maakt Japan voorlopig de enige regio waar een fysieke editie verschijnt. Gelukkig ondersteunt de Japanse versie ook Engels en andere talen. En omdat de Nintendo Switch regio-vrij is, kunnen spelers wereldwijd de game importeren zonder problemen.

In Fantasy Life i speel je als een avonturier die een verlaten eiland ontdekt, waar je zowel in het heden als 1000 jaar in het verleden op onderzoek gaat. Het spel biedt 14 verschillende levens, vergelijkbaar met beroepen, waarmee je kunt vechten, verzamelen of voorwerpen maken. Daarnaast kun je het eiland aanpassen en je eigen stad opbouwen. De game heeft een open wereld om vrij te verkennen en een multiplayer-modus voor maximaal vier spelers. De fysieke versie van Fantasy Life i verschijnt op 21 mei 2025. Je kunt de game hier pre-orderen.

Ga jij de game pre-orderen? Laat het weten in de reacties.