Amber Isle is nu beschikbaar op Nintendo Switch

De langverwachte dino-winkelgame Amber Isle is eindelijk uit op de Nintendo Switch, en daarom is er een nieuwe trailer uitgebracht.

In Amber Isle ben jij de eigenaar van de enige winkel op het eiland. Verzamel, maak en verkoop spullen aan allerlei Paleofolk, zoals een brachiosaurus die een extra lang doek nodig heeft of een microraptor die op zoek is naar een kleine stoel. Naast het runnen van je winkel kun je het eiland opknappen, nieuwe bewoners aantrekken en vrienden worden met de Paleofolk. Je kunt je winkel zelf inrichten en uitbreiden als je succes groeit. Ook het eiland kun je mooier maken en klaarmaken voor nieuwe bewoners. Er zijn 48 verschillende Paleofolk om te ontmoeten en je kunt je eigen Paleofolk ontwerpen, met keuze uit verschillende soorten, kleuren en accessoires.

Welke dino word jij? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de launchtrailer.