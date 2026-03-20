Monsters ’til Midnight is NU te spelen op Nintendo Switch

Enkele jaren na de oorspronkelijke pc-release komt Monsters ’til Midnight nu ook naar Nintendo Switch. Wanneer precies? Eh, ja, nu dus! Een leuke verrassing van Crescent Moon Games en Retro Dreamer. De game is te downloaden uit de Nintendo eShop en kost je € 4,99.

Monsters ’til Midnight is een pixel art survival game die sinds 2023 al te spelen is op pc. Het heeft dus een kleine drie jaar geduurd voordat hij eindelijk naar de hybride consoles van Nintendo kwam. De trailer vertelt je alles wat je moet weten: de game is een arcade-ervaring waarin jij het opneemt tegen hordes en hordes aan vijanden. Je doel? Overleven tot de (in-game) klok middernacht slaat. Precies dat de titel zegt, dus. Altijd fijn om te weten waar je aan toe bent. Deze strijd ga je in je eentje aan, of samen met een vriend. De game omarmt de steampunk-vibe, met allerlei wapens en upgrades in deze stijl om je te helpen lang genoeg overeind te blijven. Lukt het jou om lang genoeg te overleven?