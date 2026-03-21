Switch-versie PULMO verschijnt begin april

De eerste dag van september in 2021 verscheen ALVEOLE op de Nintendo Switch. Het was even wachten op het tweede deel in de toekomstige trilogie, maar inmiddels is aangekondigd dat PULMO ook naar Nintendo’s eerste hybride console gaat komen. Lang laat het spel niet op zich wachten, aangezien Switch-bezitters op vrijdag 3 april aan de slag kunnen met de game. Deze titel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot en met de releasedag 20 procent korting op jouw aankoop.

In PULMO gaat de menselijke reis verder waar die in ALVEOLE gestopt is. Jouw doel in dit spel is om de omgeving om je heen te veranderen. Op die manier zou je het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden door puzzels op te lossen. Als eenzame wandelaar heb je trouwens geen haast, waardoor je op eigen tempo mysterieuze beproevingen mag doorstaan. De reis wordt ondersteund door een unieke 3D-stijl te combineren met hoogwaardige muziek en geluidseffecten.

