Tobla: Divine Path is begin november speelbaar op de Nintendo Switch

Gisteren hebben ontwikkelaar Nementic Games en uitgever Rokaplay bekendgemaakt dat Tobla: Divine Path over minder dan een maand speelbaar is op Nintendo’s hybride console. Het spel is sinds maart dit jaar al te spelen via Steam, maar komt maandag 4 november ook naar de Switch. Mocht je niet kunnen wachten op deze game, dan heb ik goed nieuws voor je! Er is nu namelijk al een gratis demoversie in de Nintendo eShop te vinden, welke je uiteraard gratis kunt downloaden.

Tobla: Divine Path is een puzzel-avonturenspel die creatieve gameplay combineert met een spannend verhaal en een verbluffende stijl. Je kruipt in de huid van het personage Mort, waarmee je meerdere op fysica gebaseerde puzzels op moet lossen. Het doel daarachter is dat je hopelijk de weg terug naar jouw huis weet te vinden. Verder biedt de game een compact avontuur die perfect is voor een middagje of avondje breinbrekers.

Ben je benieuwd geworden naar Tobla: Divine Path? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!