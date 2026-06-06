Arizona Sunshine verlaat VR en komt naar consoles en pc

Vertigo Games, onderdeel van Embracer Group, kondigde van de week aan hun kantoor in Amsterdam te moeten sluiten doordat de VR-markt te klein was. De ontwikkelaar, die bekende VR-games ontwikkelde meende dat serieus, want vandaag is bekend geworden dat hun vlaggenschip voor het eerst buiten VR speelbaar gaat worden.

De game die echt gemaakt was voor VR zal nu dus opnieuw ontwikkeld worden voor een ander soort gameplay, maar het moet alles behouden wat zo geliefd was. Zo heb je de verhalende gameplay waarin je in een avontuur vol met donkere humor het verhaal van Sunny volgt. Deze cynische man is een overlever van een apocalyps samen met zijn hond Buddy. Samen neem je het op tegen de hordes aan vijanden.

Niet alleen kun je het alleen spelen, maar ook split-screen coöp is een optie. Dit kan met maximaal één ander persoon samen. Echter, de beste toevoeging is dat je als de hond kunt spelen om de zombies aan te vallen.

De eerste trailer is nu live, maar er is nog niet bekend wanneer de game verschijnt. Wel zou dat nog dit jaar moeten zijn voor alle huidige platformen (Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc).