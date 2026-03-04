OPUS: Prism Peak toch weer uitgesteld

OPUS: Prism Peak stond gepland voor een release op 26 maart aanstaande. Maar de makers laten nu weten dat ze toch net wat meer tijd nodig hebben om de gewenste kwaliteit te halen. Daarom stellen ze de release uit naar 16 april. De game werd tijdens de Indie World in 2025 aangekondigd voor de Nintendo Switch en Switch 2. De release van beide versies stond aanvankelijk gepland voor de herfst van 2025, maar de game werd vervolgens uitgesteld naar 2026. Een tijdje leek het erop dat we nog deze maand met OPUS: Prism Peak aan de slag konden, maar we moeten dus nog een paar weekjes langer wachten.

In de verhaalgedreven avonturengame OPUS: Prism Peak speel je als een fotograaf die in een andere wereld belandt. Met slechts een oude camera moet hij de geheimen van die wereld zien te ontrafelen. Alleen zo kan hij mogelijk terugkeren naar huis. Afhankelijk van de banden die je vormt gaat het verhaal een bepaalde kant op. Bereid je voor op een prachtig melancholisch verhaal dat thema’s als liefde, ziel en zelfontdekking verkent. Wil je meer weten? Lees dan hier verder op de officiële website.

Kijk jij ook uit naar de release van OPUS: Prism Peak?