Changeable Guardian ESTIQUE verschijnt deze week voor de Switch

Shoot-‘em-up-titel Changeable Guardian Estique van Amata Games en Cat Hui Trading verschijnt deze week – op 6 augustus- digitaal voor de Nintendo Switch. De game kwam in december 2024 al uit voor de NES en Famicom en komt nu dus ook naar de moderne consoles. Hieronder vind je de console-aankondiging-trailer!

Deze sidescrolling game voor o.a. de Switch bevat zowel de Nintendo Entertainment System-versie als de Famicom-versie, die elk een ander verhaal en andere graphics hebben. Maar waar gaat de game over? In het jaar 2413 werd de aarde binnengevallen door de kwaadaardige ruimtepiraten “Van-De-Raus”. Ze beheersten vijf grote economische steden en probeerden de wereldeconomie te domineren. De vriendelijke planeet Petelgeuse besloot de aarde te redden van de ruimtepiraten en stuurde versterking. De ervaren piloten Mary en Kanon vertrokken aan boord van de ESTIQUE en maakten de overstap naar de aarde. De supervariabele robot ‘ESTIQUE’ kan op elk moment transformeren tussen de ‘Fighter Form’, die een kleine verticale hitbox heeft, en de ‘Robot Form’, die terreinschade tenietdoet en uitblinkt in herstel. Weet jij de aarde te redden?