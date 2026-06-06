Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin opnieuw aangekondigd

Het regende aankondigingen bij Summer Games Fest 2026, en een daarvan was TMNT: The Last Ronin. We’re so back!

Fans van de pizza-verorberende bepantserde ninja’s weten ongetwijfeld dat deze al in 2023 werd aangekondigd, maar uiteindelijk niet van de grond is gekomen. Het project is echter overgenomen door PlatinumGames en is daarmee nieuw leven ingeblazen. Deze developers hebben een paar pronkstukjes op hun naam staan, zoals NieR: Automata en en Bayonetta, en weten dus wel van wanten. De trailer verklapt echter nog weinig. Oorspronkelijk zou The Last Ronin een soort God of War-achtige RPG worden, maar die versie is destijds geschrapt. In een interview met Polygon vertelde uitgever Paramount Games in ieder geval dat PlatinumGames een ambitieus idee hebben gepitcht.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin is gebaseerd op de gelijknamige comic uit 2020. Deze vertelt een duisterder verhaal dan wat we gewend zijn van de franchise. Het draait allemaal om de laatst overgebleven Turtle, die op zoek is naar wraak jegens de Foot Clan en wiens identiteit het grootste deel van het verhaal onbekend blijft. Hij draagt een zwart masker en gebruikt de wapens van alle broers. Net als de comic zal ook de game op een wat ouder publiek gericht zijn.

Op dit moment is nog niet bekend op welke platformen de game uitgebracht zal worden. Een release voor Nintendo Switch 2 kunnen we dus zeker nog niet uitsluiten. Zodra er meer bekend is, lees je dat uiteraard hier.