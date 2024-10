Mouse: P.I. for Hire komt naar de Nintendo Switch

Uitgever PlaySide en ontwikkelaar Fumi Games hebben bevestigd dat Mouse: P.I. for Hire in 2025 verschijnt voor de Nintendo Switch. Deze jazz-gedreven first-person shooter brengt spelers naar een noir-stad, geïnspireerd door de zwart-witcartoons van de jaren 30.

In Mouse: P.I. for Hire kruip je in de huid van een privédetective die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoon achtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Deze stijl in games is al bekend door Cuphead! Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay.

Wat vind jij van de rubber hose stijl? laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.