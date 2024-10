Yu-Gi-Oh! komt helemaal terug op de Switch

Konami heeft een grote verzamelbox aangekondigd voor Yu-Gi-Oh!. Benieuwd welke games daar allemaal onderdeel van uitmaken?

Releasedatum is er ook

Het is alweer even geleden sinds de laatste game uit de franchise. In 2022 verscheen Yu-Gi-Oh! Master Duel, maar daarna is het in Europa even stil gebleven. Gelukkig kwam Konami met goed nieuws, want er komen veel games naar de Nintendo Switch in de vorm van de Early Days Collection. Dit zal een verzameling zijn van verschillende Yu-Gi-Oh!-games. De volgende titels zijn in ieder geval al aangekondigd:

Duel Monsters (1998)

Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999)

Dark Duel Stories (2002)

Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000)

Duel Monsters 6, Expert 2 (2001)

The Eternal Duelist Soul (2001)

The Sacred Cards (2002)

Reshef of Destruction (2003)

Er zullen de komende tijd nog meer games bekend worden gemaakt. Yu-Gi-Oh! Early Days Collection verschijnt op 27 februari volgend jaar op de Nintendo Switch. Kijk jij uit naar deze collectie? Welke games ontbreken nog in bovenstaand lijstje?