Met deze Super NES-spellen kunnen Nintendo Switch online-leden nu aan de slag

Vandaag kunnen Nintendo Switch online-leden weer aan de slag kunnen met drie nieuwe Super NES-spellen. Dat is vannacht bekendgemaakt door een trailer die vannacht is geüpload op het YouTube-kanaal van Nintendo of America. Het gaat onder andere om de games BUBSY in: Claws Encounters of the Furred Kind en FATAL FURY SPECIAL. De bijzonderste release van dit keer is zonder twijfel Mario & Wario. Deze titel is namelijk voor het eerst buiten Japan uitgekomen en kan bovendien zelfs met muisbesturing op de Switch 2 gespeeld worden!

Wil je al deze spellen graag in actie zien? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!