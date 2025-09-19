Muziek van Donkey Kong Bananza nu te beluisteren op Nintendo Music

Sinds afgelopen dinsdag is de soundtrack van Super Mario Galaxy 2 te beluisteren via Nintendo Music. Daarom was het voor ons een verrassing dat er vandaag opnieuw extra muziek in de app is toegevoegd. Het gaat om deuntjes van Donkey Kong Bananza, alleen is helaas niet de gehele soundtrack toegevoegd. Het gaat immers maar om negen nummers, die zorgen voor 29 minuten aan luisterplezier. Bijzonder is wel dat één van de liedjes afkomstig is uit de DK Island & Emerald Rush-DLC.

