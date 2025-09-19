Kyouran Makaism verschijnt 29 januari 2025 voor Nintendo Switch 2 en Switch

Nippon Ichi Software heeft Kyouran Makaism aangekondigd, een nieuwe 3D action RPG die op 29 januari 2025 uitkomt voor zowel Nintendo Switch 2 als Switch.

In de game speel je als huurling Neuer, die op pad wordt gestuurd om het legendarische First Radiance Pudding terug te halen nadat een ondergeschikte het heeft gestolen en een rebellie in de Netherworld is begonnen. De gameplay draait om snelle actie en spectaculaire aanvallen. Neuer kan zeven verschillende wapens gebruiken, elk met hun eigen sterke technieken. Daarmee vecht je tegen hordes vijanden en enorme bazen. Fans van Disgaea zullen blij verrast zijn, want er duiken ook enkele bekende personages op. Daarnaast zitten er uitgebreide RPG-systemen in, zoals Reincarnation, Item World, en het trainen van monsters tot Servants. De game bevat kleurrijke illustraties van Takehito Harada en muziek van Tenpei Sato.

Ga jij de game proberen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!