Releasedatum en nieuwe trailer voor Mamorukun ReCurse!

Begin mei schreven we over de aankondiging van Mamorukun ReCurse! voor de Nintendo Switch. In Europa gaat de game uitgegeven worden door Clear River Games en zij hebben nu een releasedatum onthuld. De moderne remaster van Mamorukun Curse! verschijnt op 25 september, zowel digitaal als fysiek. Via de webshop van CRG kun je alvast een glimp opvangen van de fysieke versies die binnenkort in de pre-order gaan. Het gaat om een standaard editie voor €34,99 en een Underworld Editie voor €59,99. Deze laatste bevat naast de game ook een artbook, art kaarten, soundtrack en speciale box. Bij de onthulling hoort natuurlijk ook een nieuwe trailer. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

In Japan is Mamorukun Curse! een cult arcade-shooter uit 2008. Ontwikkelaar TAKE x OFF, het team achter de dit jaar verschenen port van Under Defeat, is verantwoordelijk voor de remaster. Opnieuw dus een arcade game die naar moderne platforms wordt gebracht. Mamorukun ReCurse! is een verticaal scrollende shooter geïnspireerd op gezinsvriendelijke traditionele Japanse mythologie. Hoofdpersonage Mamuro wordt na zijn vroegtijdige dood wakker in Netherworld. Het is aan Mamuro en zijn nieuwe vrienden om de poort naar de ‘World of Darkness’ te sluiten. Gelukkig heb je zogenaamde ‘Curse bullets’ tot je beschikking waarmee je de moeilijkheid on the go kan aanpassen. Daarnaast heb je de keuze uit drie verschillende gameplay stijlen: Story Mode, Arcade Mode of Challenge Courses. Bereid je voor op een schattige shoot ‘em up. Mocht je meer willen lezen over de game, bekijk dan de site van Clear River Games.

Kijk jij uit naar Mamorukun ReCurse!? Laat het ons weten in de reacties!