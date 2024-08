Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue team vanaf vandaag speelbaar via Nintendo Switch Online

Het X account van Nintendo of America heeft vandaag laten weten dat Pokémon Red Rescue Team vanaf vandaag speelbaar is voor leden van het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket abonnement. De game wordt toegevoegd aan de Game Boy Advance-applicatie. Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team is een dungeon crawler waarin je speelt vanuit het perspectief van een Pokémon. De trailer in de tweet hieronder geeft je een goede indruk van het spel.

Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team is coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion members on 8/9! pic.twitter.com/ZPtmbrkUOv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 2, 2024

De game kwam oorspronkelijk uit in 2005 en verscheen toen met een tegenhanger genaamd Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team. Deze laatste verscheen echter op de Nintendo DS en zal daarom (voorlopig) niet naar Switch Online komen. Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team begint met een persoonlijkheidstest die bepaald watvoor Pokémon jij wordt. Hierna kom je terecht in een wereld met allerlei andere Pokémon. Je leert hier hoe de Pokémon samenleven en met elkaar communiceren en je neemt het daarnaast binnen dungeons op tegen andere Pokémon in turn-based-gevechten.

De kans bestaat dat de naam van de game ergens een belletje doet rinkelen. Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team was technisch gezien namelijk al speelbaar op de Switch. De game ontving in 2020 namelijk een complete remake voor de Switch. Dit gebeurde in de vorm van Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Lees hier wat wij daar toen van vonden. Mocht jij iemand zijn die toch liever het origineel nog een keer wilt ervaren op de Switch, dan kan dat nu ook.