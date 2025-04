My Nintendo Store voegt upgradepacks, amiibo en games toe

Gisteren werd de GameCube controller al vrijgegeven om te kopen in de My Nintendo Store. Deze was in eerste instantie alleen op uitnodiging te bestellen. Vandaag heeft Nintendo nog verschillende andere nieuwe producten beschikbaar gemaakt. Niet alleen zijn de upgradepacks voor Nintendo Switch 2 Editions toegevoegd, maar ook de nieuwe amiibo van Tears of the Kingdom en Streetfighter. Voor het eerst zijn er ook games van derde partijen te koop in de online winkel. Bravely Default en Street Fighter 6 zijn namelijk ook toegevoegd. Tot slot is ook Welcome Tour toegevoegd.

Qua prijzen zijn hierdoor ook wat onderdelen bekend geworden. De Zelda upgrades zijn € 9,99, Kirby en Mario Party zijn € 19,99. De Welcome Tour is € 9,99. Verder zijn Bravely Default en Street Fighter 6 respectievelijk voor € 39,99 en € 59,99 verkrijgbaar. De amiibo voor Zelda zijn € 19,99 en die van Street Fighter (ook de kaarten) staan op € 29,99. De volledige lijst aan producten voor de Switch 2 die nu vrij beschikbaar zijn in de My Nintendo Store is hieronder te vinden.

First Party Games

Third Party Games

Controllers + Camera’s

Hoesjes

Amiibo

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.