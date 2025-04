VARLET onthuld voor de Nintendo Switch

Uitgever FuRyu en ontwikkelaar AQURIA hebben een gloednieuwe game onthuld, genaamd VARLET. De school-life RPG heeft bovendien gelijk een releasedatum meegekregen. Op 28 augustus 2025 zal de game wereldwijd op de Nintendo Switch verschijnen. Morgen om 14.00 uur Nederlandse tijd zal er meer informatie bekendgemaakt worden. Dat kan je bekijken op YouTube.

In VARLET speel je als de protagonist die lid is van de School Support Services. Deze club moet ervoor zorgen dat alle problemen op school opgelost worden. En problemen die zijn er genoeg. Na de invoering van cross-reality op school beginnen de verlangens van de leerlingen te groeien. Ze zoeken aandacht en bevestiging van elkaar. Tot de geruchten rondgaan dat als het verlangen te groot wordt dat mensen verdwijnen in Glitches en zelfs dat de monsters uit de Glitches de mensen vervangen. Het is aan de protagonist om banden op te bouwen, vijanden te verslaan en de school te redden.