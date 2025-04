Subnautica 2-developer deelt eerste beelden en early access

Het is alweer enige tijd geleden dat de eerste trailer voor Subnautica 2 plotseling opdook. Hoewel het sindsdien stil is gebleven, zijn de developers op de achtergrond natuurlijk druk in de weer geweest. Gisteren verscheen er een video online waarin Design Lead Anthony Gallegos de fans rechtstreeks toespreekt. Subnautica 2 komt eraan.

In deze twee minuten durende video laat Gallegos ons verschillende gameplaybeelden zien van dit langverwachte vervolg. Zo zien we nieuwe voertuigen, zeewezens en -planten, en bouwmechanics. Nogmaals wordt bevestigd dat Subnautica 2 zowel solo als co-op te spelen gaat zijn. Het belangrijkste punt in deze video zit ‘m in de titel: Road to early access. Hoewel Gallegos ons geen exacte datum geeft, vertelt hij wel dat de game later dit jaar in early access zal verschijnen. Helaas – maar waarschijnlijk niet verrassend – zal die early access niet op de Switch of Switch 2 zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de game niet uiteindelijk op een of beide Nintendo-console(s) zal verschijnen, net als de eerste game en Below Zero.

Betekent dat dat Switch-gamers geen inspraak gaan hebben in de ontwikkeling van de game? Niet per se. Gallegos eindigt zijn video met de vraag der vragen: wat willen jullie graag zien in Subnautica 2? Op de officiële Discord van Subnautica, evenals hun socials, kun je het team laten weten wat het vervolg volgens jou he-le-maal af zou maken.

En trouwens, wij zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat jij graag in Subnautica 2 terug zou zien! We horen graag van je in de reacties.