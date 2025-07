NBA 2K26 komt naar de Switch 2

Basketball-fans kunnen zich opmaken voor de nieuwste game in de NBA 2K-serie. 2K-games heeft namelijk onthuld dat NBA 2K26 naar de Nintendo Switch 2 zal komen. Dit najaar zou de game uit moeten komen. Tijdens een eerdere Nintendo Direct werd al bekend dat er plannen waren om de NBA 2K-serie naar de Switch 2 te brengen, toen was nog niet duidelijk dat het om NBA 2K26 zou gaan. Doorgaans verschijnen de NBA 2K-titels in september, dus grote kans dat dit ook nu het geval zal zijn.

Of je nu kiest om te spelen als één van de grootste NBA en WNBA sterren op het veld in PLAY NOW, je management skills test in MyNBA (New Gen) of MyGM en MyLEAGUE (Current Gen), een dreamteam samenstelt in MyTEAM of je legacy creëert in MyCAREER, NBA 2K biedt authentieke, vooruitstrevende gameplay als jij je een weg dribbelt, schiet en beukt door de competitie. NBA 2K daagt je uit om op het hoogste niveau te spelen, waarbij je volledig wordt meegesleept in de realistische look en feel.