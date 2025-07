Nintendo en Crocs onthullen de ‘Animal Crossing Crocs’

Iedereen kent de Crocs. Deze lichtgewicht plastic schoen heeft misschien een wat suffig imago, maar het bedrijf heeft de afgelopen jaren al diverse samenwerkingen gehad. Dat leidde tot unieke en soms ook wel bijzondere varianten van de bekende sandaal. De meest recente samenwerking die nu onthuld wordt, is die met Nintendo. Jawel, Nintendo maakt wereldkundig dat op 26 augustus de Animal Crossing Crocs in de Amerikaanse Crocs-winkels te verkrijgen gaat zijn. De serie bevat een dames-variant en een kinder-model.

Maar wat is een Croc zonder versiering? Dus ook voor de Animal Crossing Crocs zullen er Jibbitz™ charms te koop gaan zijn. Denk aan geliefde personages zoals Tom Nook en K.K. Slider maar ook speelse items zoals het huis en de appelboom. Met deze verwisselbare charms kunnen fans hun eigen paar Crocs versieren, net zoals je het leven op het eiland in de game aanpast. Het is op dit moment nog onduidelijk of de lichtgroene sandaal ook in Nederland te koop gaat zijn. We houden jullie natuurlijk op de hoogte wanneer daarover nieuws verschijnt!

Hoop jij een paar van deze bijzondere Crocs te kunnen bemachtigen? Laat het ons weten in de reacties!