Romancing SaGa 2 vanaf vandaag te spelen op Switch 2

Niet alle games die vandaag bij de Nintendo Partner Showcase voorbij kwamen, laten lang op zich wachten. Sterker nog de Switch 2-editie van Romancing SaGa 2 is vandaag nog te spelen.

De remake van Romancing SaGa 2 – Revenge of the Seven is eind 2024 al voor de originele Nintendo Switch verschenen. Vanaf vandaag is er dan ook eindelijk een geüpgradede editie uit, speciaal voor diens opvolger. Had je de game nog op je lijstje staan en heb je inmiddels een Nintendo Switch 2 in huis staan pronken, dan wil je deze nieuwe versie misschien wel overwegen. Weet je niet zo goed wat je van deze non-lineaire RPG moet verwachten? Of ben je bang dat hij in de basis misschien toch de ouderwets voor je is? Lees dan zeker even de review die wij verleden jaar hebben geschreven over deze SaGa-titel.