Neon Inferno krijgt nieuwe releasedatum

Neon Inferno is een 2D run-and-gun gallery shooter die eerder dit jaar is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Tijdens de aankondiging kon er nog geen releasedatum worden meegegeven, iets dat later veranderde in 2 oktober. Maar nu deze datum dichterbij komt blijkt dat Zenovia Interactive meer tijd nodig heeft om de game af te maken. De game is dan ook vertraagd, en wel naar 20 november van dit jaar. Het bericht van creative director Sri Kankanahalli over deze vertraging was als volgt:

“As of this writing, the game is essentially done. However, unfortunately, releasing it isn’t as simple as pressing a button. We needed to take into account the schedules and certification needs of multiple platform holders and multiple physical distribution companies, as well as Retroware’s release schedule, which is jam-packed this fall. We considered the option of staggering the launch and releasing on some platforms before others, but in the end we decided a simultaneous release was worth preserving at all costs.” “In the end, this small delay is a good thing for Neon Inferno. We get even more time to polish the experience and make it as amazing as possible for you, and we may get to throw in some new features and new content originally planned for post-release. Neon Inferno will be an even better game this way, and you will be able to feel it.”

Om dit nieuws verder bekend te maken is er wel een nieuwe trailer verschenen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Neon Inferno is een combinatie van een 2D side-scroller en een gallery-shooter, waarbij de actie zowel in de voor als achtergrond plaatsvind. Het verhaal speelt zich af in het New York City van de toekomst, een dystopische stad die niet meer te redden is. Jij speelt een huurmoordenaar voor ‘The Family’ ,een beruchte misdaadfamilie die maar één doel heeft: al zijn vijanden uit de weg ruimen om zo controle op de stad te kunnen uitoefenen. Kies één van twee personages en vecht door deze prachtige pixel straten waarbij de cyberpunk flair van je beeld af spat. Schiet, vecht en hak door de vele vijanden met welke wapens je ook maar wil en upgrade zowel jezelf als deze wapens.