Kijk hem hier vanaf 15:00: de Nintendo Direct van 12-09-2025

Het is weer tijd voor een Nintendo Direct, de eerste normale Nintendo Direct sinds maart is meteen een grote. Zo heeft Nintendo aangekondigd dat die zo’n 60 minuten zal duren. Dat is de langste runtime van een normale Direct ooit. We weten nog van geen enkele game zeker of die er in zullen verschijnen. Wel is het bekend dat er zowel Switch 1- als Switch 2-games zullen voorkomen.

Verder is het de verwachting dat de verschillende games met een 2025 datum voorbij komen. Van Nintendo zelf wordt bijvoorbeeld Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment en Kirby Air Riders sowieso verwacht. Daarnaast hebben ook grote games zoals Final Fantasy VII Remake Intergrade en Elden Ring: Tarnished Edition ook nog geen datum.

Tot slot wordt er door sommigen een segment voor Mario verwacht. Die viert morgen namelijk zijn 40ste verjaardag.