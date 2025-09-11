Warframe komt naar de Switch 2

Er wordt gewerkt aan een Switch 2 versie van Warframe. Dat heeft Steve Sinclair, de CEO van Digital Extremes, bekend gemaakt. Dit gebeurde in een recente community video. In deze video beantwoordde de CEO en Creative Director van Warframe verschillende vragen van kijkers. Toen één van deze naar de Switch 2 versie vroeg is er bevestigd dat het team development kits heeft van de Switch 2 en ermee aan het werk is.

“We are working on Switch 2 stuff by the way. I don’t think that needs to be secret anymore. … We finally have – thanks to our friends at Nintendo, we are on it, and there’s a lot of amazing things that are happening. … It is a very impressive piece of kit. Our tech leads are working on and are very excited about it.”

Creative Director Rebecca Ford gaf daarnaast aan dat het team aan het kijken is of het al mogelijk is om gameplaybeelden van de Switch 2-versie te maken. Het zou dus best kunnen gebeuren dat we op korte termijn de game al in actie zien!

En let wel, het gaat hier dus om een Switch 2-versie. Warframe is momenteel al te spelen op de Switch, en daarom ook op de Switch 2. Deze port van de populaire free-to-play game staat daarnaast bekend als best indrukwekkend, en bevat vrijwel alle content die ook op andere consoles te spelen is.