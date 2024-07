NeoSpirit krijgt lauchtrailer

Retro race-fun op de Switch!

De Atari-raceklassieker ‘Sprint’ is met NeoSprint in nieuwe vorm verschenen voor onder andere de Nintendo Switch. De game is nu verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk een bijbehorende launchtrailer bij. NeoSprint is een arcade-racer welke je op één scherm van bovenaf speelt met maximaal 8 spelers. De game kent ook een uitgebreide circuitbouwer en mogelijkheden om gebouwde tracks te delen, waardoor een een klassieke race-ervaring wordt geboden voor snelheidsduivels die ook elkaars tracks kunnen spelen.

De game kent een campaign-mode, Grand Prix, Obstacle Courses en Time Trials voor voldoende speelplezier. Wil je samen met andere spelers spelen? Dan zal de multiplayer-modi zorgen voor chaotisch plezier. Kun jij de snelwegen overwinnen en de snelste tijden claimen?