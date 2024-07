Remasters van Muv-Luv en Muv-Luv Alternative aangekondigd voor het Westen

Vanaf 11 juli in de Nintendo eShop!

Afgelopen maart vond de Japanse release van Muv-Luv Remastered en Muv-Luv Alternative Remastered op de Nintendo Switch plaats. De fysieke versie had zelfs al ondersteuning voor de Engelse taal, maar van een westerse release was nog geen sprake. Daar is nu verandering in gekomen. Middels een aankondiging heeft aNCHOR onthuld dat de westerse release aanstaande is. Op 11 juli 2024 zullen beide games op de Nintendo eShop verschijnen.

Beide games zijn in een bundel te koop als fysieke release in Japan. Voor hier in het Westen is er geen fysieke release aangekondigd. In de Nintendo eShop kunnen westerse fans de games zowel los als in een bundel aanschaffen. Muv-Luv Remastered gaat €29,99 kosten en Alternative Remastered €39,99. Als bundel zijn ze ook te koop voor €64,99. Tot en met 31 juli is er tien procent korting, wat de prijzen breng top respectievelijk €26,99, €35,99 en €58,49.