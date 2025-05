Nested Lands komt naar de Switch

De RPG Nested Lands is aangekondigd voor de Nintendo Switch en moet later dit jaar verschijnen. Dat hebben Meta Publishing en 1M Bits Horde vandaag bekendgemaakt. Nested Lands is een meedogenloze Middeleeuwse RPG die je alleen of via online coöp kunt spelen. De game draait om gevechten alsmede om het opbouwen van je eigen dorp en het sociale leven daaromheen. De eerste beelden zijn in onderstaande trailer te bekijken.

De game vertelt het verhaal rondom een verwoestende plaag die de wereld heeft geteisterd en onherkenbaar heeft veranderd. Een ooit weelderig, vredig koninkrijk is nu een duisternis, met horden bloeddorstige bandieten en onvoorspelbare gekken die door een plaag verdorven zijn. In de game begin je dan ook met niets en zal je jouw koningkrijk beetje bij beetje op moeten bouwen. Daarbij moet je zien te overleven tegenover de hordes meedogenloze vijanden…